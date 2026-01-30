Αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα κλήρωσης για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Με Βιλερμπάν οι “πράσινοι” για την Euroleague
Δράση και σε Serie A και Bundesliga
Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα για σήμερα, Παρασκευή με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα playoffs του Champions League και του Europa League αντίστοιχα.
Παράλληλη ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βιλερμπάν για τη Euroleague.
Οι αθλητικές μεταδόσεις την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
13:00 COSMOTE SPORT 1 HD, Mega News Κλήρωση Playoffs Champions League
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ανόβερο Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports 6HD Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Αλαβές La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal
