Αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα κλήρωσης για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Με Βιλερμπάν οι “πράσινοι” για την Euroleague

Δράση και σε Serie A και Bundesliga

Αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα κλήρωσης για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Με Βιλερμπάν οι “πράσινοι” για την Euroleague
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα για σήμερα, Παρασκευή με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα playoffs του Champions League και του Europa League αντίστοιχα.

Παράλληλη ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βιλερμπάν για τη Euroleague.

Οι αθλητικές μεταδόσεις την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD, Mega News Κλήρωση Playoffs Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ανόβερο Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Αλαβές La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal

