Ολυμπιακός: Το πανηγύρι στα αποδυτήρια μετά το διπλό στον Άγιαξ και οι πιθανοί αντίπαλοι στα play off του Champions League (βίντεο)

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (28/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του φετινού Champions League, με τον Ολυμπιακό να θριαμβεύει στο Άμστερνταμ επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ και να παίρνει θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης ως 18ος.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα στο γήπεδο, με το πανηγυρικό κλίμα να συνεχίζεται στα αποδυτήρια.

Εκεί βρέθηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας, με τους πρώην συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν. Όταν, μάλιστα, ακούστηκε στα μεγάφωνα το Free From Desire, έγινε… χαμός! Winning locker room vibes! 🔴⚪️💪🏻 pic.twitter.com/YNLQwArg80 January 28, 2026

Ο Έσε, όπως ήταν φυσικό, ήταν ξετρελαμένος με το χρυσό γκολ που πέτυχε στον αγώνα και σε μήνυμά του είπε στα ελληνικά «πάμε Ολυμπιακάρα». The scorer of the winning goal! pic.twitter.com/nYtvTM7ko1— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Οι Ερυθρόλευκοι έγραψαν ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία τους στο Άμστερνταμ, με τα γκολ να πετυχαίνουν οι Μαρτίνς (52΄) και Έσε (79΄) ενώ για τον «Αίαντα» είχε ισοφαρίσει ο Ντόλμπεργκ με πέναλτι στο 69΄.

Στο 25΄ ο Γκλουκ έχασε το… άχαστο σε σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή και τον «ερυθρόλευκο» γκολκίπερ εξουδετερωμένο. Στο 32΄ ακυρώθηκε ως (οριακό) οφσάιντ ένα γκολ του Ντόλμπεργκ, ενώ στις καθυστερήσεις (45+3΄) ο Μπιανκόν στην προσπάθειά του να απομακρύνει έδιωξε τη μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, διαιτητής και VAR θεώρησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση δεδομένου ότι πρώτα βρήκε τη μπάλα με το πόδι κι έτσι δεν καταλογίστηκε πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην άμυνα, όπως και στο ματς με τη Λεβερκούζεν. Αυτή τη φορά δεν είχε χρειαστεί τις «μαγικές» επεμβάσεις του Τζολάκη. Οι γηπεδούχοι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις καλές στιγμές τους.

Αντίθετα, οι πρωταθλητές Ελλάδας ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καθαρή ευκαιρία. Με έναν καταπληκτικό συνδυασμό Ταρέμι-Μαρτίνς, ο τελευταίος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε τον Γιάρος για να γράψει το 0-1 στο 52΄. Ο «Θρύλος» έπαιζε πλέον με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναζητούσε υπομονετικά το δεύτερο γκολ που θα ξεκαθάριζε οριστικά την πρόκριση. Όμως μέσα μια στιγμή τα δεδομένα άλλαξαν. Από σουτ του Στόιρ μέχρι στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουζακίτη. Αυτή τη φορά και μετά από εξέταση on field review, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πραγματοποίησε την τέλεια εκτέσεση και ο Άγιαξ ισοφάρισε στο 69΄.

Ο Ολυμπιακός είχε στη διάθεσή του κάτι παραπάνω από 20 λεπτά να (ξανα)πάρει την πρόκριση. Και έμοιαζε αποφασισμένος! Στο 79΄ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Έσε με κεφαλιά έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του στα ερυθρόλευκα! Ο Έσε μαζί με τον Μαρτίνς ήταν οι κορυφαίοι και μαζί τους ο Πάνος Ρέτσος ο οποίος κράτησε την πρόκριση στο 87΄ καθώς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος σε κεφαλιά του πανήψυλου Βέγκχορστ.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Πλέον έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, όπως βέβαια και οι 12 που αποχαιρετούν την Ευρώπη.

Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 10-11 και 17-18 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (13:00) στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία. Ο Ολυμπιακός ως 18ος θα κληρωθεί στον ενδιάμεσο γύρο με μία εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, με το πρώτο ματς στο Φάληρο (17-18/2 και 24-25/2.

Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί απ’ τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο απέναντι σε μία εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, τότε θα συναντηθεί στους «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου. Κάτι που θα το γνωρίζει μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» οι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: ΜαρσέιγΠάφος, Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ, Καϊράτ Αλμάτι.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα

2) Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – Μονακό ή Καραμπάγκ

3) Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ ή Γαλατασαράι

4) Αταλάντα ή Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακός

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Νικητές 1 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Νικητές 2 – Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Νικητές 3 – Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Νικητές 4 – Μπάγερν ή Άρσεναλ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 Βουδαπέστη.