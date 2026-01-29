Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην κλήρωση των Playoffs – Η τελική βαθμολογία της League Phase

Το παρών στα playoffs του Europa League θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μετά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Πλέον, οι δυο ομάδες θα περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής 30/1 στις 2 το μεσημέρι στη Λωζάνη.

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 20ή θέση μετά το 1-1 με την Ρόμα. Οι πράσινοι θα παίξουν στα πλέι-οφ είτε με την Νότιγχαμ Φόρεστ είτε με την Βικτόρια Πλζεν.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 17η θέση και ο αντίπαλος θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Θέλτα.

H βαθμολογία της League Phase

Standings provided by Sofascore

Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις θέσεις 1-8 προκρίνονται αυτόματα στους 16 της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16 θα αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες πλέι-οφ με τον επαναληπτικό εντός έδρας τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24.

Οι ομάδες που τερμάτισαν από στις θέσεις 25-36 αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης και σταματούν εδώ την φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία.

Τα αποτελέσματα:

Άστον Βίλα – Ζάλτσμπουργκ 3-2

Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν 0-1

Σέλτικ – Ουτρέχτη 4-2

Μίντιλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-0

Πόρτο – Ρέιντζερς 3-1

FCSB – Φενέρμπαχτσε 1-1

Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα 1-1

Γκό Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα 0-0

Γκενκ – Μάλμε 2-1

Λιλ – Φράιμπουργκ 1-0

Λουντογκόρετς – Νις 1-0

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια 0-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-0

Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

Μπέτις – Φέγενορντ 2-1

Στουρμ Γκρατς – Μπραν 1-0

Στουτγκάρδη – Γιουνγκ Μπόις 3-2

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Ρόμα

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Βασιλεία, Σάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς, Νις, Ουτρέχτη, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Γκενκ ή Μπολόνια – Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν

2) Σουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος – Σέλτικ ή Λουντογκόρετς

3) Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν – Φενερμπαχτσέ ή Παναθηναϊκός

4) Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα – ΠΑΟΚ ή Λιλ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΚΛΗΡΩΣΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026)

Νικητές 1 – Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Νικητές 2 – Πόρτο ή Μπράγκα

Νικητές 3 – Μίντιλαντ ή Μπέτις

Νικητές 4 – Λιόν ή Άστον Βίλα.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026, Κωνσταντινούπολη “Besiktas Stadium”.