Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου Χάντμπολ

Μεγάλο ντέρμπι στην Πορτογαλία μεταξύ Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και Πόρτο

Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου Χάντμπολ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Χάντμπολ μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού ξεχωρίζει από το σημερινό (9/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

17:00 ΕΡΤ 2 Σπορ ΑΕΚ – Ολυμπιακός/ΙΕΚ ΞΥΝΗ Τελικός Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας EliteLeague

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 2η Μέρα

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αταλάντα – Κρεμονέζε Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Άβες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:30 Novasports Start Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κάλιαρι Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ