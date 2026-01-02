Αταμάν: Οι βολές ήταν 18-28 σήμερα – Με αυτή την εμφάνιση οι διαιτητές θα είναι στον τελικό της Euroleague

O τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε ότι «αρχικά συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ, γιατί ήθελε να δείξει ότι είναι ένας μεγάλος πάουερ φόργουορντ. Εμείς δεν είχαμε κάποιον σε αυτή τη θέση. Οι δικοί μας πάουερ φόργουορντ (σ.σ. Μήτογλου, Χουάντσο) δεν έβαλαν ούτε έναν πόντο. Ο Σάσα πήρε ευθύνες και έβαλε 24 πόντους.

Συγχαρητήρια και στους διαιτητές, που θέλουν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι. Με αυτή τη διαιτησία απόψε μπορεί να έχουν μια θέση στον τελικό. Οι βολές ήταν 18-28 σήμερα. Ξέρω ότι θα με τιμωρήσει η Ευρωλίγκα για όσα λέω, αλλά τους δίνω ξανά συγχαρητήρια.

Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε, αλλά αν χάνεις πολλά σουτ και παίζεις μόνο με έναν παίκτη, τον Ναν, δεν μπορείς να κερδίσεις. Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ ξανά».