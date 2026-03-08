Αταμάν μετά το Ηρακλής – Παναθηναϊκός: “Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση μας, κάθε παιχνίδι “τελικός” στην EuroLeague”

Ο Εργκίν Αταμάν δεν κρύφθηκε πίσω από το δάχτυλο του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ηρακλή το μεσημέρι της Κυριακής (8/3).

Αυτή ήταν η 4η ήττα των “πρασίνων” στο πρωτάθλημα που βλέπουν την ομάδα να βυθίζεται σε μία παρατεταμένη κρίση. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν έμεινε για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια και τελικά είπε 12 λέξεις στο flash interview της ΕΡΤ.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Τούρκος τεχνικός παραδέχθηκε πως οι πράσινοι είναι στην χειρότερη κατάστασή τους, ενώ υπογράμμισε ότι η ομάδα του πρέπει να παίξει με την σωστή νοοτροπία όπως αυτή που έδειξε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν:

“Όταν βρεθήκαμε μπροστά με 21 πόντους θεωρήσαμε ότι το ματς τελείωσε, σταματήσαμε να παλεύουμε, χάσαμε τα ριμπάουντ, ο Ηρακλής πήρε 20 επιθετικά ριμπάουντ και στο πιο κρίσιμο σημείο κάναμε δύο λάθη, δίνοντας του την ευκαιρία να πάρει το ματς.

Έχουμε δύο κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια, καθοριστικά για τα playoffs της EuroLeague. Το επίπεδο στο πρωτάθλημα είναι διαφορετικό και είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς μετά από ένα δύσκολο ματς της EuroLeague, μετά από την ήττα στο ντέρμπι, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας.

Πνευματικά δεν είχαμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Όπως ξέρετε, χάσαμε από τον Κολοσσό και την επόμενη εβδομάδα πήγαμε και πήραμε το Κύπελλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί η ικανότητα για να πάρεις τη νίκη. Πρέπει να βάλουμε περισσότερη ένταση, μαχητικότητα και χαρακτήρα στο παρκέ για να κερδίσουμε.

Η σημερινή ήττα δεν μας κοστίζει κάτι αναφορικά με τους στόχους μας. Τα επόμενα παιχνίδια που θα παίξουμε όμως στην EuroLeague είναι καθοριστικά για τους στόχους μας.

Δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε στην χειρότερη κατάστασή μας, αλλά έχουμε την πνευματική και σωματική ικανότητα να επανέλθουμε στα ψηλά μετά από μια τόσο κακή κατάσταση. Έχουμε ένα εξαιρετικά καλό ρόστερ. Ελπίζω ότι θα έχουμε και τον Ματίας Λεσόρ. Συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση της σεζόν.

Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες για την σημερινή ήττα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της EuroLeague. Όπως και να έχει, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε αυτά τα ματς, όπως κάναμε και τις προηγούμενες σεζόν. Φέτος δυστυχώς έχουμε χάσει τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, κάτι που είναι πολύ κακό για εμάς.

Αν παίζεις στον Παναθηναϊκό, αν κοουτσάρεις στον Παναθηναϊκό, μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, πάντα υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα. Πρέπει να τη διαχειριστείς αυτή την πίεση. Από εδώ και στο εξής κάθε μας παιχνίδι στην EuroLeague θα είναι σαν τελικός για εμάς. Έχουμε καλό πρόγραμμα, έχουμε στην έδρα μας παιχνίδια με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό και τον Ερυθρό που κυνηγούν επίσης τα playoffs.

Αν παίξουμε όπως στο Κύπελλο, αν παίξουμε κάθε ματς με τη σωστή νοοτροπία, μπορούμε να φτάσουμε τους στόχους μας. Φυσικά πρώτος στόχος μας τώρα είναι τα playoffs. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το Final Four ή για την κατάκτηση της EuroLeague. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να έχουμε 100% επιτυχίας στα τρία ματς που έχουμε στο ΟΑΚΑ”.