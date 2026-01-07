Αταμάν: «Αν δεν πάρουμε Euroleague ή πρωτάθλημα φεύγω!»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν έριξε τη δική του βόμβα πριν την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας στη media day ανέφερε πως αν ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατακτήσει είτε την Euroleague είτε το πρωτάθλημα τότε θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα» ανέφερε ο Αταμάν.