Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Υπό την αιγίδα του Αλέξανδρου Κατσικογιάννη ο αγώνας

Ο αναβληθείς αγώνας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στις 17/01 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/02 (18:30), με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη να διορίζεται από την ΚΕΔ της ΕΠΟ.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν δικαίωμα αναβολής του αγώνα κόντρα στους Αρκάδες, με σκοπό να προετοιμαστούν για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 20/01.

Βοηθοί του Έλληνα διαιτητή θα είναι οι Αρμακολά και Νίκζα, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μόσχου.