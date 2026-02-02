Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Υπό την αιγίδα του Αλέξανδρου Κατσικογιάννη ο αγώνας

Την Τετάρτη 04/02 ο αγώνας στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Υπό την αιγίδα του Αλέξανδρου Κατσικογιάννη ο αγώνας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο αναβληθείς αγώνας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στις 17/01 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/02 (18:30), με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη να διορίζεται από την ΚΕΔ της ΕΠΟ.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν δικαίωμα αναβολής του αγώνα κόντρα στους Αρκάδες, με σκοπό να προετοιμαστούν για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 20/01.

Βοηθοί του Έλληνα διαιτητή θα είναι οι Αρμακολά και Νίκζα, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μόσχου.

