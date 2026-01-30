Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλήρωση του Champions League: Με Λεβερκούζεν στα playoff ο Ολυμπιακός

Την αντιμετώπισε πριν από κάποιες βδομάδες - Εντός έδρας το πρώτο ματς

Κλήρωση του Champions League: Με Λεβερκούζεν στα playoff ο Ολυμπιακός
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:33

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κλήρωση της UEFA για τις επόμενες φάσεις του Europa League και του Champions League με Ολυμπιακό να μαθαίνει τον αντίπαλο του.

Ο Ολυμπιακός ήταν από τις πρώτες ομάδες που βγήκαν από την κληρωτίδα μετά το διαχωρισμό ισχυρών και ανίσχυρων και θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν ομάδα που νίκησε στην League Phase πριν από κάποιες ομάδες.

Μετά το 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Φάληρο, η τύχη έφερε ξανά τις «Ασπιρίνες» στον δρόμο των Πειραιωτών. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φλεβάρη, ενώ η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στην Γερμανία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Μπενφίκα – Ρεάλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Μπριζ – Ατλέτικο

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

