Κλήρωση του Champions League: Με Λεβερκούζεν στα playoff ο Ολυμπιακός

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κλήρωση της UEFA για τις επόμενες φάσεις του Europa League και του Champions League με Ολυμπιακό να μαθαίνει τον αντίπαλο του.

Ο Ολυμπιακός ήταν από τις πρώτες ομάδες που βγήκαν από την κληρωτίδα μετά το διαχωρισμό ισχυρών και ανίσχυρων και θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν ομάδα που νίκησε στην League Phase πριν από κάποιες ομάδες.

Μετά το 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Φάληρο, η τύχη έφερε ξανά τις «Ασπιρίνες» στον δρόμο των Πειραιωτών. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φλεβάρη, ενώ η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στην Γερμανία.