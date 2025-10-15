Αστέρας Τρίπολης: Δωρεάν είσοδος για τις γυναίκες στο ματς με την Κηφισιά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης αποφάσισε να ανοίξει δωρεάν τις πύλες του «Θ. Κολοκοτρώνης» για τις γυναίκες στην αναμέτρηση με την Κηφισιά (19/10, 16:00).

Οι Αρκάδες πήραν μία πολύ ωραία πρωτοβουλία για τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά, η οποία θα επιτρέπει σε όλες τις γυναίκες να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα και να δώσουν περισσότερη δυναμική στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

Ο Αστέρας Τρίπολης, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο την Κηφισιά, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 16:00 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής: Στο Starstore από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 13:00. Εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με την Κηφισιά θα διατίθενται αντίστοιχα: Στο Starstore από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων – Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 13:00».