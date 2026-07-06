Συναγερμός για τραυματισμένη γυναίκα στην Πάρνηθα – Έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για παροχή βοηθείας σε τραυματισμένη γυναίκα πλησίον του καταφυγίου “Μπάφι στην Πάρνηθα.

Συγκεκριμένα, κλήθηκαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος να επέμβουν μετά από κλήση στο 112, σήμερα 06 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00.

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Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη από δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα κατά τη διάρκεια που πεζοπορούσε σε μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου “Μπάφι”, έχασε την ισορροπία της και κατέπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων περίπου.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη, με τις αισθήσεις της, και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.