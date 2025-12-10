Αριστοτέλης Μυστακίδης: «Πάντα ο ΠΑΟΚ ήταν στην καρδιά μου» – Το «σκονάκι» με τις μεταγραφές

Το παρών στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Πριεβίζντα για το FIBA Europe Cup δίνει ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Συγκεκριμένα, ο νέος μεγαλομέτοχος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ βρέθηκε στο γήπεδο της ομάδας για να δει την αναμέτρηση για την φάση των «16» του FIBA Europe Cup.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, γεννήθηκα εδώ, έλειπα όμως κάποια χρόνια, αλλά πάντα ήταν στη καρδιά μου η ομάδα.Να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ, τους παίκτες και τους φιλάθλους, γιατί οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τις ομάδες για τους εαυτούς τους, αλλά για τους παίκτες και τον κόσμο. Καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να μιλάμε και ελπίζω σήμερα να κάνουμε κάτι ωραίο» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.

Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον είναι το χαρτί που είχε πίσω από το κινητό του και έδειχνε τις πρώτες κινήσεις του ΠΑΟΚ στη δική του εποχή.

Ταϊρί, Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι ήταν τα ονόματα, με τον πρώτο να ανακοινώνεται και τους άλλους δυο να είναι έτοιμοι να φορέσουν τη φανέλα της ομάδας.

