Άρης – Παναθηναϊκός: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Το «τρίποντο» έχουν απόλυτη ανάγκη Άρης και Παναθηναϊκός που τίθενται αντιμέτωποι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το απόγευμα της Κυριακής 19/10.

Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, οι «κίτρινοι» πήραν ένα βαθμό στα δυο τελευταία ματς. Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στο «Ντε Κάιπ» για το ματς με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Άρης – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του αγώνα

O τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα των κιτρινόμαυρων, που είναι οι εξής: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Γαλανόπουλος, Ροντρίγκεθ, Γένσεν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Σίστο.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης γνωστοποίησε και αυτός τις επιλογές του που είναι οι ακόλουθες: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι.