Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Χρέωναν οδηγούς για να παρκάρουν σε δημόσιους χώρους – Τρεις συλλήψεις

Δύο παρκαδόροι, ηλικίας 51 και 22 ετών, και ο προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος συνελήφθησαν έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση της Τροχαίας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αθήνα: Χρέωναν οδηγούς για να παρκάρουν σε δημόσιους χώρους – Τρεις συλλήψεις
Τρεις συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης. Φωτογραφία αρχείου.
DEBATER NEWSROOM

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από επιχείρηση για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για πελάτες καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, δύο άνδρες ηλικίας 51 και 22 ετών εργάζονταν ως παρκαδόροι, παραλαμβάνοντας οχήματα πελατών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και εισπράττοντας χρήματα για τη στάθμευσή τους σε δημόσιο χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί τους συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ).

Αθήνα: Πώς λειτουργούσε η παράνομη στάθμευση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δύο παρκαδόροι εξυπηρετούσαν πελάτες του καταστήματος, παραλαμβάνοντας τα οχήματά τους και εξασφαλίζοντας θέσεις στάθμευσης σε χώρο που προοριζόταν για δημόσια χρήση.

Για την υπηρεσία αυτή λάμβαναν χρηματικό αντίτιμο από τους οδηγούς, παρότι οι θέσεις δεν αποτελούσαν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛΑΣ δεν διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της το ακριβές σημείο της επιχείρησης, την επωνυμία του καταστήματος ή το ύψος των χρηματικών ποσών που εισπράττονταν από τους οδηγούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Συνελήφθησαν δύο παρκαδόροι και ο προσωρινά υπεύθυνος

Από την επιχείρηση προέκυψαν τρεις συλλήψεις.

Πρόκειται για τους δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 22 ετών, που φέρονται να παρείχαν τις υπηρεσίες στάθμευσης, καθώς και για το πρόσωπο που είχε προσωρινά την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες ή την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση φαινομένων αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων και τμημάτων του οδοστρώματος.

Στόχος των ελέγχων είναι να αποτραπεί η ιδιωτική εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί η νόμιμη χρήση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απάτη με ΜΚΟ – Ντοκουμέντα DEBATER: Οι συνομιλίες για τα τιμολόγια, το όνομα παιδιού και τα εκατομμύρια στο στοίχημα
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ – Ντοκουμέντα DEBATER: Οι συνομιλίες για τα τιμολόγια, το όνομα παιδιού και τα εκατομμύρια στο στοίχημα

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φωτίζουν τη λειτουργία της «Παιδικής Χαράς». Οι αναφορές σε εταιρείες, συμψηφισμό ΦΠΑ και έγγραφο νοσοκομείου, οι δωρεές άνω των 5,8 εκατ. ευρώ και η φερόμενη σύνδεση με ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Αττική: 64χρονος ανέβαζε βίντεο οδηγώντας με 293 χλμ./ώρα – Τον ταυτοποίησε η ΕΛΑΣ μέσω TikTok και Instagram
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 64χρονος ανέβαζε βίντεο οδηγώντας με 293 χλμ./ώρα – Τον ταυτοποίησε η ΕΛΑΣ μέσω TikTok και Instagram

Ο οδηγός δημοσίευε βίντεο με επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής – Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ' εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Απάτη με ΜΚΟ: «Έδωσα 13.900 ευρώ – Μου έγραφαν “βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει”», λέει δωρήτρια
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έδωσα 13.900 ευρώ – Μου έγραφαν “βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει”», λέει δωρήτρια

Η γυμνάστρια Φαίη Ζακάκου περιγράφει πώς προσέφερε χρήματα επί δύο χρόνια στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», τα μηνύματα που δεχόταν και τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να είχε εξαπατηθεί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απάτη με ΜΚΟ – Ντοκουμέντα DEBATER: Οι συνομιλίες για τα τιμολόγια, το όνομα παιδιού και τα εκατομμύρια στο στοίχημα
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ – Ντοκουμέντα DEBATER: Οι συνομιλίες για τα τιμολόγια, το όνομα παιδιού και τα εκατομμύρια στο στοίχημα

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φωτίζουν τη λειτουργία της «Παιδικής Χαράς». Οι αναφορές σε εταιρείες, συμψηφισμό ΦΠΑ και έγγραφο νοσοκομείου, οι δωρεές άνω των 5,8 εκατ. ευρώ και η φερόμενη σύνδεση με ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ιωάννα Τούνη – Υπόθεση ΜΚΟ: «Δεν θα υπάρχει έλεος αν αποδειχθούν οι καταγγελίες», λέει ο δικηγόρος της
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη – Υπόθεση ΜΚΟ: «Δεν θα υπάρχει έλεος αν αποδειχθούν οι καταγγελίες», λέει ο δικηγόρος της

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τοποθετήθηκε για την υπόθεση της ΜΚΟ που ερευνάται για τη διαχείριση δωρεών προς άρρωστα παιδιά – Τι είπε για την Ιωάννα Τούνη, την πολυτελή ζωή και την εμπιστοσύνη του κόσμου στους εράνους.

Μόσχα: Κρατείται ανήλικος για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση – Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία
ΔΙΕΘΝΗ

Μόσχα: Κρατείται ανήλικος για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση – Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία

Η ρωσική FSB ανακοίνωσε ότι κρατείται ανήλικος στο πλαίσιο έρευνας για απειλή επίθεσης στο Πάρκο Τσαρίτσινο – Η προειδοποίηση από την Ουάσινγκτον και τα ευρήματα που επικαλούνται οι ρωσικές αρχές.