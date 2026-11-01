Αθήνα: Χρέωναν οδηγούς για να παρκάρουν σε δημόσιους χώρους – Τρεις συλλήψεις

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από επιχείρηση για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για πελάτες καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, δύο άνδρες ηλικίας 51 και 22 ετών εργάζονταν ως παρκαδόροι, παραλαμβάνοντας οχήματα πελατών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και εισπράττοντας χρήματα για τη στάθμευσή τους σε δημόσιο χώρο.

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Μαζί τους συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ).

Αθήνα: Πώς λειτουργούσε η παράνομη στάθμευση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δύο παρκαδόροι εξυπηρετούσαν πελάτες του καταστήματος, παραλαμβάνοντας τα οχήματά τους και εξασφαλίζοντας θέσεις στάθμευσης σε χώρο που προοριζόταν για δημόσια χρήση.

Για την υπηρεσία αυτή λάμβαναν χρηματικό αντίτιμο από τους οδηγούς, παρότι οι θέσεις δεν αποτελούσαν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛΑΣ δεν διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της το ακριβές σημείο της επιχείρησης, την επωνυμία του καταστήματος ή το ύψος των χρηματικών ποσών που εισπράττονταν από τους οδηγούς.

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Συνελήφθησαν δύο παρκαδόροι και ο προσωρινά υπεύθυνος

Από την επιχείρηση προέκυψαν τρεις συλλήψεις.

Πρόκειται για τους δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 22 ετών, που φέρονται να παρείχαν τις υπηρεσίες στάθμευσης, καθώς και για το πρόσωπο που είχε προσωρινά την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες ή την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων.

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Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση φαινομένων αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων και τμημάτων του οδοστρώματος.

Στόχος των ελέγχων είναι να αποτραπεί η ιδιωτική εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί η νόμιμη χρήση τους.

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Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.