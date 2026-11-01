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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi) (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

 Στη σύλληψη 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση.

   Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει.

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   Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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