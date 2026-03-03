Άρης: «Η αποστολή της Κ18 παραμένει στο Άμπου Ντάμπι σε ασφαλή κατάσταση»

Η ομάδα Κ18 του Άρη βρίσκεται στο Ντουμπάι για την διοργάνωση Next Gen της Euroleague, ανήμποροι να φύγει από την χώρα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Όλο και περισσότερο επηρεάζει ο πόλεμος του Ισραήλ με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με ολόκληρη την Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο στόχαστρο. Η ομάδα των Θεσαλλονικείς βρίσκονται στo Άμπου Ντάμπι και περιμένουν την πρώτη διαθέσιμη πτήση για να επαναπατριστούν.

Να σημειωθεί ότι η διοργάνωση αναβλήθηκε και δεν έχει στόχο να συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση. Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».