Λέκκας για τους σεισμούς στην Εύβοια: “Είμαστε σε καλό δρόμο, δύσκολα θα δούμε δόνηση πάνω από 5,3 Ρίχτερ””

Καθησυχαστικός συνεχίζει να εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, σχολιάζοντας τη σεισμική δραστηριότητα στη βόρεια Εύβοια, που από το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 βρίσκεται στον «χορό» των Ρίχτερ.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 8/6 στο ΕΡΤNews, λίγο μετά τον νέο σεισμό των 4,3 βαθμών που καταγράφηκε τα ξημερώματα, ο κ. Λέκκας ανέφερε πως η εξέλιξη της δραστηριότητας κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς η εκδήλωση αρκετών σεισμών αντίστοιχου μεγέθους αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου. «Δεν με ανησύχησε ο τελευταίος σεισμός. Προσωπικά θα ήθελα να γίνουν αρκετές τέτοιες δονήσεις, ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Είμαστε σε καλό δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ιστορικά δεδομένα από τις αντίστοιχες σεισμικές εξάρσεις των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής, δεν συνηγορούν σε σενάριο ισχυρότερου σεισμού.

«Τα ρήγματα στην περιοχή δεν είναι μεγάλα. Οι σεισμοί εκεί πολύ σπάνια ξεπερνούν τα 5,3 Ρίχτερ. Θεωρώ ότι θα παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα και ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια, με σεισμικές ακολουθίες που διήρκεσαν αρκετές ημέρες. Όπως είπε, το 2024 η δραστηριότητα κράτησε περίπου δέκα ημέρες, ενώ το 2022 διήρκεσε περίπου πέντε ημέρες.

Όσον αφορά στις ζημιές σε σπίτια, διευκρίνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα σε σύγχρονα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό. Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως σε παλαιά πέτρινα ή παραδοσιακά σπίτια σε χωριά της περιοχής.

«Οι ζημιές αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες. Δεν είναι περισσότερα από 15 σπίτια και τα περισσότερα δεν κατοικούνται. Σε τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις υπήρχαν ηλικιωμένοι που διέμεναν σε αυτά και για αυτούς βρέθηκαν άμεσα λύσεις», σημείωσε.