Άρης: Δύο χρόνια συνεργασίας με τον Κώστα Γαλανόπουλο

Με μία σημαντική προσθήκη ο Άρης ολοκληρώνει την μεταγραφική περίοδο.

Για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κώστας Γαλανόπουλος θα φορέσει τη φανέλα των «κίτρινων», καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Την Τρίτη (26/08) αναμένεται ο διεθνής χαφ να πάει στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και εργομετρικά τεστ, ώστε να επικυρωθεί η μεταγραφή του.

Παρότι η υπόθεση έδειχνε πως οδεύει σε ναυάγιο, τελικά Άρης και Γαλανόπουλος κατέληξαν σε συμφωνία με τον 26χρονο μέσο να συμφωνεί σε όλα με τους Θεσσαλονικείς και να αποδέχεται τη πρόταση του συλλόγου. Αυτό σημαίνει πως ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα προσθέσει στο δυναμικό του ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ.

Με τους Κύπριους μάλιστα μέτρησε 18 συμμετοχές εκ των οποίων τα 15 ως βασικός. Παράλληλα με την Ένωση έπαιξε σε 172 παιχνίδια μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ.