Φωτιά τώρα στον Λυκαβηττό – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Λυκαβηττού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τροποποιήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση της εστίας.

Λόγω του περιστατικού, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δοξαπατρή.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμοδίων.