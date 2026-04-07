Αποτελέσματα ΝΒΑ: Τρομερός Γιόκιτς τα έκανε όλα κόντρα στους Μπλέιζερς – Πίσω στις νίκες οι Σπερς

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν την νίκη κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 137-132, σε ένα ματς που οδηγήθηκε στην παράταση και τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει «όργια».

Ο Σέρβος σταρ έκανε για άλλη μια φορά «triple-double» με 35 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε μία τρομερή εμφάνιση που κρατάει στην 3η θέση της Δύσης τους Νάγκετς. Γκόρντον και Μάρεϊ ήταν καταλυτικοί με 23 και 20 αντίστοιχα στην 9η σερί νίκη τους.

Από πλευράς Μπλέιζερς, ο Καμαρά έβαλε 30 πόντους όμως δεν ήταν αρκετοί κόντρα στην δαιμονιώδη κατάσταση του Γιόκιτς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς άφησαν γρήγορα πίσω την ήττα από τους Νάγκετς και επικράτησαν των Φιλαδέλφια 76ερς με 115-102. Τρομερός Καστλ έκανε «triple-double» με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ ο Ουεμπανιάμα πρόσθεσε 17 πόντους στην νίκη της ομάδας του.

Ο Εμπίιντ έκανε καλή εμφάνιση με 34 πόντους και 12 ριμπαόυντ από πλευράς 76ερς, όμως δεν ανέβηκαν από την 9η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια. Τρία παιχνίδια απέμειναν για την κανονική περίοδο του ΝΒΑ και κάθε νίκη παίζει σημαντικό ρόλο στην θέση που θα τερματίσουν οι ομάδες.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: