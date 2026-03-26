Αποτελέσματα ΝΒΑ: Νέος διασυρμός για τους Μπακς από τους Μπλέιζερς – Τρομεροί Γιόκιτς και Μάρεϊ «ξέραναν» τους Μάβερικς
Όλα τα αποτελέσματα ΝΒΑ για την Πέμπτη 26/03
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα βαριά ήττα από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 130-99 και αρχίζουν να βλέπουν με «κυάλια» την 10αδα της Ανατολικής Περιφέρειας.
Ο Ρόλινς ήταν ο μόνος που ήταν ουσιώδες στην επίθεση των «ελαφιών», τελειώνοντας το ματς με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμη είναι «άφαντος», βλέποντας την ομάδα του να υποφέρει στην 43η ήττα του. Θυμίζουμε ότι ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γαστροκνήμιό του από τις 15/03.
Οι Μπλέιζερς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εκμεταλλευτούν το κακό φεγγάρι των Μπακς στην 5η νίκη τους στα τελευταία 6 παιχνίδια. Βρίσκονται 9η στην βαθμολογία της Δύσης και θέλουν να σφραγύσουν την παρουσία τους στα πλέι οφς προβιβασμού.
Καταιγιστικοί Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 142-135, σε ένα ρεσιταλ των Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο Σέρβος σταρ έσπασε κάθε στατιστική υπηρεσία με εντυπωσιακό «triple-double» 23 πόντων, 21 ριμπάουντ και 19 ασίστ. Ο Καναδός γκαρντ σταμάτησε στους 53 πόντους, «αγγίζοντας» το προσωπικό του career high 55 πόντων.
Ο Κούπερ Φλάγκ σκόραρε 26 πόντους ενώ τελείωσε το παιχνίδι με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Μάρσαλ πρόσθεσε άλλους 22 και ο Γουάσινγκτον έκανε καλή δουλειά με 19 πόντους και 15 ριμπαόυντ, αδυνατώντας να βάλους «στοπ» στην δαιμονιώδη κατάσταση του Σέρβου σταρ.
Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:
- Ιντιάνα Πέισερς – Λος ΆΝτζελες Λέικερς 130-137
- Ντιτρόιτ Πίστονς – Ατλάντα Χοκς 129-130 (παρ.)
- Φιλαδέλφια 76ερς – Σικάγο Μπούλς 157-137
- Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ 103-120
- Μπόστον Σέλτικς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 119-109
- Μέμφις Γκρίζλις – Σαν Αντόνιο Σπέρς 98-123
- Γιούτα Τζαζ – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 110-133
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Χιούστον Ρόκετς 110-108 (παρ.)
- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μπρούκλιν Νετς 109-106
- Ντένβερ Νάγκετς – Ντάλας Μάβερικς 142-135
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Μιλγουόκι Μπακς 130-99
- Λος Άντζελες Κλίπερς – Τορόντο Ράπτορς 119-94
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις