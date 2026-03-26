Αποτελέσματα ΝΒΑ: Νέος διασυρμός για τους Μπακς από τους Μπλέιζερς – Τρομεροί Γιόκιτς και Μάρεϊ «ξέραναν» τους Μάβερικς

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα βαριά ήττα από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 130-99 και αρχίζουν να βλέπουν με «κυάλια» την 10αδα της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Ρόλινς ήταν ο μόνος που ήταν ουσιώδες στην επίθεση των «ελαφιών», τελειώνοντας το ματς με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμη είναι «άφαντος», βλέποντας την ομάδα του να υποφέρει στην 43η ήττα του. Θυμίζουμε ότι ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γαστροκνήμιό του από τις 15/03.

Οι Μπλέιζερς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εκμεταλλευτούν το κακό φεγγάρι των Μπακς στην 5η νίκη τους στα τελευταία 6 παιχνίδια. Βρίσκονται 9η στην βαθμολογία της Δύσης και θέλουν να σφραγύσουν την παρουσία τους στα πλέι οφς προβιβασμού.

Καταιγιστικοί Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 142-135, σε ένα ρεσιταλ των Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο Σέρβος σταρ έσπασε κάθε στατιστική υπηρεσία με εντυπωσιακό «triple-double» 23 πόντων, 21 ριμπάουντ και 19 ασίστ. Ο Καναδός γκαρντ σταμάτησε στους 53 πόντους, «αγγίζοντας» το προσωπικό του career high 55 πόντων.

Ο Κούπερ Φλάγκ σκόραρε 26 πόντους ενώ τελείωσε το παιχνίδι με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Μάρσαλ πρόσθεσε άλλους 22 και ο Γουάσινγκτον έκανε καλή δουλειά με 19 πόντους και 15 ριμπαόυντ, αδυνατώντας να βάλους «στοπ» στην δαιμονιώδη κατάσταση του Σέρβου σταρ.

