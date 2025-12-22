Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα NBA: Ρεσιτάλ Ντερόζαν και Σρέντερ απέναντι στους Ρόκετς – Μία ακόμη ήττα για τους Μπακς

Ένα βαρέλι δίχως πάτο η πόρεια των Μπακς

Αποτελέσματα NBA: Ρεσιτάλ Ντερόζαν και Σρέντερ απέναντι στους Ρόκετς – Μία ακόμη ήττα για τους Μπακς
DEBATER NEWSROOM

Οι Σακραμέντο Κίνγκς επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς στην παράταση με1 24-125, σε ένα ματς που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Ο Άντονι Έντουαρντς «σκότωσε» τους Μπακς που είδαν άλλο ένα ματς να χάνεταιχωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από πλευράς Ρόκετς καθοριστικοί ήταν σε ακόμη ένα ματς οι Σενγκούν και Ντουράντ, σκοράροντας 28 και 24 πόντους αντίστοιχα, κόντρα στους μαχητικούς Σρούντερ και Ντερόζαν που «έκλεψαν» το ματς με τρίποντο στην εκπνοή από τον Γερμανό γκαρντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλο ένα ματς για τους Μπακς που απουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, άλλο ένα ματς που γνωρίζουν την ήττα. Και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέρασαν από τους Μιλγουόκι Μπακς με 103-100, με καθοριστικό Άντονι Έντουαρντς που «τελείωσε» τα ελάφια.

Είχε 24 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ ενώ άξια αναφοράς είναι τα 18 ριμπάουντ του Ρούντι Γκομπέρντ. Από πλευράς Μπακς ο Πόρτερ «άγγιξε» το triple-double μετρώντας 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, γεγονός που δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσουν την τρίτη σερί ήττα.

Οι Μπακς βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού με το σκορ τους να φτάνει τις 18 ήττες με μόλις 11 νίκες, εκ των οποίων οι 8 είναι με τον Γίαννη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για την κοινωνία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για την κοινωνία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά»

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι». «Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο. Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα […]