Αποτελέσματα NBA: Ρεσιτάλ Ντερόζαν και Σρέντερ απέναντι στους Ρόκετς – Μία ακόμη ήττα για τους Μπακς

Οι Σακραμέντο Κίνγκς επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς στην παράταση με1 24-125, σε ένα ματς που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Ο Άντονι Έντουαρντς «σκότωσε» τους Μπακς που είδαν άλλο ένα ματς να χάνεταιχωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από πλευράς Ρόκετς καθοριστικοί ήταν σε ακόμη ένα ματς οι Σενγκούν και Ντουράντ, σκοράροντας 28 και 24 πόντους αντίστοιχα, κόντρα στους μαχητικούς Σρούντερ και Ντερόζαν που «έκλεψαν» το ματς με τρίποντο στην εκπνοή από τον Γερμανό γκαρντ.

Άλλο ένα ματς για τους Μπακς που απουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, άλλο ένα ματς που γνωρίζουν την ήττα. Και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέρασαν από τους Μιλγουόκι Μπακς με 103-100, με καθοριστικό Άντονι Έντουαρντς που «τελείωσε» τα ελάφια.

Είχε 24 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ ενώ άξια αναφοράς είναι τα 18 ριμπάουντ του Ρούντι Γκομπέρντ. Από πλευράς Μπακς ο Πόρτερ «άγγιξε» το triple-double μετρώντας 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, γεγονός που δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσουν την τρίτη σερί ήττα.

Οι Μπακς βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού με το σκορ τους να φτάνει τις 18 ήττες με μόλις 11 νίκες, εκ των οποίων οι 8 είναι με τον Γίαννη.