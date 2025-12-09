Αποτελέσματα NBA: Ο clutch Χάρπερ “σκότωσε” τους Πέλικανς στην εκπνοή – Οι Σανς χάλασαν την βραδιά του Έντουαρντς (βίντεο)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δυσκολεύτηκαν αλλά λύγισαν τους μαχητικούς Πέλικανς με 135-132 τα ξημερώματα της Τρίτης (9/12) στην αναμέτρηση που ξεχώρισε στο ΝΒΑ. Το λέι απ του ρούκι Χάρπερ έδωσε προβάδισμα στην εκπνοή στην ομάδα των Σπερς, που τελικά έφυγαν με το διπλό από τη Νέα Ορλεάνη και έφτασαν τις 16 νίκες σε 23 αγώνες στην Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Ο Μπαρνς με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Σπερς σε μία βραδιά που απουσίαζε ο Γουεμπανιάμα, ενώ ο clutch Χάρπερ είχε 22 πόντους. Για τους Πέλικανς ο Κουίν έκανε το πρώτο του triple double στην καριέρα του στο NBA με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Οι Φοίνιξ Σανς έδειξαν τα δόντια τους στους Μινεσότα Τιμπεργουλφς του Άντονι Έντουαρντς καθώς έφυγαν με την νίκη από την Μινεάπολη με 108-105. Ο Μαρκ Γουίλιαμς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σανς.

Οι Πέισερς πήραν τη νίκη χάρη στο δίδυμό από τον Καναδά (Νέμπχαρντ – Μάθουριν), κόντρα στους Κίνγκς με 116-105. Ο Νέμπχαρντ είχε 28 πόντους με 12 ασίστ, ενώ ο δεύτερος πέτυχε 25 πόντους στην αναμέτρηση. Για το Σακραμέντο κορυφαίος ήταν ο Γουέστμπρουκ με τρομερό triple double (24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ).

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς – Σακραμέντο Κινγκς 116-105

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Φοίνιξ Σανς 105-108

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 132-135