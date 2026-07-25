Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στην Σαουδική Αραβία – Είχε προηγηθεί επιχείρηση εναντίον βαλλιστικών πυραύλων

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά των στόχων στην Σαουδική Αραβία συνεχίστηκαν το πρωί του Σαββάτου (25/7) με το σώμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot να καταρρίπτει drone στην περιοχή του Γιανμπού.

Ειδικότερα, στις 25 Ιουλίου και ώρα 11:10 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

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Η νέα αυτή επιχείρηση ακολούθησε την επιτυχή αντιμετώπιση προηγούμενης επίθεσης, κατά την οποία η ελληνική Πυροβολαρχία Patriot είχε αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από την περιοχή της Υεμένης με στόχο σημαντική εγκατάσταση στην περιοχή Γιανμπού.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης, γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 11:10 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.