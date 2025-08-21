Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ αστυνομίας και οπαδών με χρήση χημικών
η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 1.300 εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα
Ένταση προκλήθηκε μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της αστυνομίας στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν την διεξαγωγή της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, “Grand Place” τραγουδώντας συνθήματα όταν τους επιτέθηκε η βελγική αστυνομία.
Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”. Οι Αρχές εγκλώβισαν τους φίλους των “κιτρινόμαυρων” σε στενό της πλατείας “Grand Place” όπως φαίνεται και σε βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα το Sport24 .
Η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ΠΑΕ και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα.
Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 1.300 εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις