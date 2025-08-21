Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ αστυνομίας και οπαδών με χρήση χημικών

Ένταση προκλήθηκε μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της αστυνομίας στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν την διεξαγωγή της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, “Grand Place” τραγουδώντας συνθήματα όταν τους επιτέθηκε η βελγική αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”. Οι Αρχές εγκλώβισαν τους φίλους των “κιτρινόμαυρων” σε στενό της πλατείας “Grand Place” όπως φαίνεται και σε βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα το Sport24 .

Η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ΠΑΕ και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα. Οπαδοί της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες δέχθηκαν αναίτια επίθεση της βελγικής αστυνομίας ενώ τραγουδούσαν pic.twitter.com/beKVnNoYrD August 21, 2025