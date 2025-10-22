Ακουρέιρι – ΠΑΟΚ: Η χιονόπτωση απειλεί τον αγώνα UEFA Youth League, εξετάζεται μεταφορά σε κλειστό

Η σφοδρή χιονόπτωση ανάγκασε την αναβολή της προγραμματισμένης έναρξης του αγώνα της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι στον 1ο γύρο του UEFA Youth League.

Την προσωρινή αναβολή έφεραν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, του αγώνα της Κ19 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ακουρέιρι, για την 1η αγωνιστική του UEFA Youth League.

Η αναμέτρηση, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), δεν μπόρεσε να ξεκινήσει στην ώρα της, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση που πλήττει το γήπεδο στην Ισλανδία καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Οι ιθύνοντες αναμένεται να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ώστε να αποφασίσουν για τη νέα ώρα έναρξης ενώ όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο.