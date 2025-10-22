Καιρός: Από την καλοκαιρία του Σαββατοκύριακου στις βροχές της 28ης Οκτωβρίου

Σκωτσέζικο ντουζ θυμίζουν οι αλλαγές που κάνει τις τελευταίες ημέρες ο καιρός. Από τις βροχές, θα πάει στα 30ρια και μετά θα πέσει και πάλι η θερμοκρασία.

Ο καιρός σήμερα και αύριο αναμένεται βροχερός, ωστόσο από το Σαββατοκύριακο τα πράγματα αλλάζουν.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλας, εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Κυριακή και Δευτέρα σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα δείξει 30 βαθμούς.

Όμως σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις, ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου θα έχει πτώση θερμοκρασίας και θα είναι βροχερός.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Δεν αποκλείω τα 30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας…” Kαλημέρα!

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.

Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».