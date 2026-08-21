Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανακοίνωσε ότι μπήκε στην εμμηνόπαυση – Η ανάρτησή της στα social media

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε ότι μπήκε κι επίσημα στην εμμηνόπαυση. Η ηθοποιός γνωστοποίησε ότι την ώρα που ήταν στο στούντιο και ηχογραφούσε ένα ακόμη τραγούδι, ενημερώθηκε από τις εξετάσεις της ότι βρίσκεται στην εμμηνόπαυση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Χθες την ώρα που έφτανα στο studio για να ηχογραφήσω ένα ακόμα τραγούδι για το πρώτο μου album, έμαθα ότι οι εξετάσεις μου έδειξαν πως μπήκα επίσημα στην εμμηνόπαυση.

Ξαναδιάβασε τη φράση.

Συνήθως η λέξεις εμμηνόπαυση και πρώτο (οτιδήποτε) δεν πάνε μαζί «κοινωνικά».

Αν όμως ρωτήσεις οποιαδήποτε γυναίκα έχει αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της πέρα από ό,τι πιστεύει ο οποιοσδήποτε, θα σου πει πως μπορείς να κάνεις ό,τι θες όποτε το θες.

Η μοναδική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρεθείς εκεί, γύρω στα πενήντα, είναι αν θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου χαρούμενη ή πικραμένη.

Κάπου το είχα διαβάσει αυτό και μου άλλαξε όλη την οπτική.

Η απάντηση για μένα ήταν αυτόματη και σαφής.

Και κάθε μέρα με ντοπάρω με αυτοφροντίδα και αγάπη για να συντηρήσω και να εδραιώσω την απόφαση μου.

So, take her easy, dudette.

Live her the way she deserves!”, έγραψε χαρακτηριστικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην ανάρτησή της.