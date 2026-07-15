Πανζουρλισμός στην Μαδρίτη μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας επί της Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026

Η Μαδρίτη “κάηκε” το βράδυ της Τρίτης (14/7) μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι Ισπανοί του Ντε Λα Φουέντε έδειξαν την ανωτερότητα τους απέναντι στην Γαλλία που είχε εντυπωσιάσει έως το τώρα στο τουρνουά. Όπως ήταν φυσικό, επικράτησε ντελίριο ενθουσιασμού στη Μαδρίτη μετά την τεράστια πρόκριση, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς με τους Ισπανούς να φτάνουν στο τελικό του Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2010 και την χρυσή φουρνιά της που πήρε συνεχόμενα Euro (2008) και Παγκόσμιο Κύπελλο (2010). Θα συμβεί το ίδιο με την τωρινή γενιά αν κερδίσουν στο τελικό του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της 19ης Ιουλίου.

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LIMBS GALORE 🇪🇸🤩🎉 Selección Plaza in Madrid exploded when Spain opened the scoring against France.



Now 2-0 up, it could be a very late night there… pic.twitter.com/p0tbS9llkL— Football360.com.au (@football360au) July 14, 2026

ESTO ES UNA LOCURA



ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDIAL



🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WfcYLmhdol— RFEF (@rfef) July 14, 2026

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας Λουίς ντε λα Φουέντε δήλωσε υπερήφανος για τους ποδοσφαιριστές του μετά την νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας. “Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μοιάζει με την ευτυχία και την περηφάνια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται σε ποδοσφαιριστές σαν αυτούς. Έχουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε“, δήλωσε αρχικά.

Για την σημασία της παρουσίας σε έναν τελικό Μουντιάλ: “Υπάρχει τεράστια ένταση και μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στον τελικό ενός Μουντιάλ είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε. Ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε μέχρι εδώ“.

Για τη δυναμική της ομάδας του: “Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο”.

Η Ισπανία έκλεισε θέση στον τελικό της Κυριακής (19/7/2026), όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αγγλία – Αργεντινή.