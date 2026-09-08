Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Στο εδώλιο οι τέσσερις αστυνομικοί – “Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους”, λέει το βούλευμα

Με βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως οι τέσσερις αστυνομικοί στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης.»

Σχετικά με τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος, στο βούλευμα αναφέρεται ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και έτσι και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρα από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός φέροντας μαχαίρι. Όταν ο δράστης προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι, ο φρουρός δεν αντέδρασε ώστε να αποτρέψει το έγκλημα.

Στην επόπτρια χρεώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της είναι έξω από το σπίτι της και ζήτησε περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν την βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας. Στην κατηγορία περιλαμβάνεται ότι θα έπρεπε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε η Κυριακή.

Η αξιωματικός υπηρεσίας, κατά την δικογραφία, θα έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης ώστε να κινηθεί προς εντοπισμό του δράστη, ενώ θα έπρεπε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια. Τονίζεται δε στο βούλευμα ότι στο Τμήμα υπήρχε περιπολικό το οποίο ήταν διαθέσιμο.

Όσον αφορά τον τηλεφωνητή, στην κατηγορία επισημαίνεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα, να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας» ώστε να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.

Για την δολοφονία της Κυριακής έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη ο πρώην σύντροφός της, η δίκη του οποίου σε δεύτερο βαθμό έχει προσδιοριστεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

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Η οικογένεια της 28χρονης παρίσταται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας τόσο στην δίκη για την δολοφονία, όσο και σε αυτήν που αφορά τους τέσσερις αστυνομικούς.