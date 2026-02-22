ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Η ενδεκάδα της “Ένωσης” για το κρίσιμο ματς της 22ης αγωνιστικής

Τον Λεβαδειακό βρίσκει μπροστά της η ΑΕΚ στην 22η στροφή του πρωταθλήματος επιζητώντας νίκη που θα την διατηρήσει σε τροχιά πρωτιάς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα καταστρώσει τα σχέδιά του χωρίς τους Ρότα και Κοϊτά, λόγω τιμωρίας με τις θέσεις τους να αναμένεται να πάρουν οι Γκεοργκίεφ και Ελίασον στην άδεια λόγω τιμωρίας Allwyn Arena.

Από την άλλη ο Λεβαδειακός προέρχεται από την ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό και θέλει να εδραιωθεί για τα καλά στην 4αδα της Super League 1.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δε θα έχει τον Όζμπολ λόγω της κόκκινης που δέχθηκε με τον Ολυμπιακό, όμως θα επιστρέψει ο Μπάλτσι καθώς εξέτισε την ποινή του με τους ερυθρόλευκους.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι