ΑΕΚ – Λάρισα 1-0: Ζορίστηκε αλλά πάτησε ξανά κορυφή με Μουκουντί

Η ΑΕΚ αγχώθηκε παρά το γκολ του Μουκουντί με το “καλησπέρα” αλλά επικράτησε της ΑΕΛ με 1-0 στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής της Super League και πάτησε ξανά κορυφή.

“Χρυσός” σκόρερ για την Ένωση ήταν ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος σκόραρε μόλις στο 5ο λεπτό μπαίνοντας με την μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ απείλησε μόλις στο τρίτο λεπτό. Ο Μαρίν βρήκε ωραία τον Γιόβιτς στην περιοχή, ο Σέρβος πλάσαρε όμως ο Αναγνωστόπουλος έπεσε στη γωνιά του και μάζεψε την μπάλα. Ένα λεπτό μετά ο Πινέδα δοκίμασε την τύχη του, αλλά η μπάλα κόντραρε. Από αυτό ήρθε και η φάση του γκολ που πέτυχε ο Αρόλντ Μουκουντί από κοντά.

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να γίνει απειλητική με κάποιες αντεπιθέσεις μετά το 15′, ωστόσο μπόρεσε να απειλήσει μόνο με κάποια μακρινά σουτ του Ατανάσοφ. ρειάστηκε να φτάσουμε στο 40’ για να δείξει τα αντανακλαστικά του ο Αναγνωστόπουλος, απομακρύνοντας με το πόδι το πλασέ του Γιόβιτς, μετά τη συνεργασία των Νίκλας Ελίασον, Βάργκα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Φώτης Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα σε ανατροπή του Ελίασον από τον Αναγνωστόπουλο. Από το VAR (Άγγελος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Κατοίκος) είχαν διαφορετική άποψη, ο διαιτητής από την Πιερία έκανε on field review κι ανακάλεσε την απόφασή του – έδειξε μάλιστα κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Σουηδό εξτρέμ.

Ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα για δεύτερη φορά, στο 54’, σε μαρκάρισμα του Ντίλαν Μπατουμπινσικά πάνω στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Από το VAR αυτή τη φορά συμφώνησαν, με τον Αλεξανδρόπουλο, όμως, να αποκρούει εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία την εκτέλεση του Γιόβιτς. Με το 1-0 να παραμένει, ο Σάββας Παντελίδης άρχισε να παίρνει περισσότερα ρίσκα.

Και παραλίγο να δικαιωθεί στο 72’, όταν έπειτα από ωραία ενέργεια του Γιάνι Ατανάσοφ, ο Ιβάν Μασόν «έκοψε» προς το πέναλτι, η μπάλα έφτασε στον Άνχελο Σαγκάλ που πλάσαρε (πολύ) άστοχα. Στην αντεπίθεση, ο Βάργκα βρέθηκε σε καλή θέση για να πάρει την κεφαλιά στη σέντρα του Τζέιμς Πενράις, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις, με το 1-0 να μένει μέχρι τέλους. Η Ένωση έμεινε μόνη πρώτη, στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που κοντράρονται αύριο (Κυριακή 8/3, 21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και θα πάει με καλή ψυχολογία στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε (Πέμπτη 12/3, 22:00), πρώτο για τους «16» του UEFA Conference League. Το «αλογάκι», από την άλλη, έμεινε στους 21 βαθμούς, στο +5 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης που φιλοξενεί αύριο (8/3, 16:00) τον ουραγό Πανσερραϊκό των 13 βαθμών.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (67′ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (67′ Περέιρα), Ελίασον (79′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84′ Ζίνι).

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς (70′ Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ (57′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πέρες (57′ Μούργος), Κακουτά (57’Σαγκάλ), Τούπτα (80′ Γκαράτε).