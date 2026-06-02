ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ιονία Οδό: Τραγωδία με 47χρονο οδηγό φορτηγού – Βρέθηκε νεκρός μετά από πρόσκρουση σε μπάρες

Εξετάζεται αν ο θάνατος προήλθε από τη σύγκρουση ή από παθολογικά αίτια

Τροχαίο στην Ιονία Οδό: Τραγωδία με 47χρονο οδηγό φορτηγού – Βρέθηκε νεκρός μετά από πρόσκρουση σε μπάρες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιονία Οδό το πρωί της Τρίτης (2/6) όταν οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα του μετά από σύγκρουση σε μπάρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το φορτηγό βρέθηκε ακινητοποιημένο στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες της Ιόνιας Οδού. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Πλέον αναμένεται να διευκρινιστεί αν ο θάνατος προήλθε από τη σύγκρουση ή από παθολογικά αίτια που οδήγησαν στην πρόσκρουση.

