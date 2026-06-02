ΕΛΑΣ: “Να κληθεί άμεσα ο Ντίλιαν από τη Δικαιοσύνη ή τη Βουλή για να δώσει απαντήσεις για το Predator”

Σκληρή επίθεση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa και καταδικασμένου για το σκάνδαλο υποκλοπών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέντατορ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη και να ευτελίσει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει, «τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΛ.Α.Σ. θέτει το ερώτημα αν στη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, δικαιοσύνη και Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «έρχεται η ώρα της αλήθειας».

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει ζητώντας την άμεση κλήση του Ταλ Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε –όπως αναφέρεται– «να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».