Σημαντική πρόοδος στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Το αισιόδοξο μήνυμα ότι η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει εξελιχθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, δίνοντας πλέον ουσιαστικές πιθανότητες επιτυχίας στα ζευγάρια, μετέφεραν οι ειδικοί σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το FIVI Fertility & IVF Center, του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε ο μαιευτήρας – γυναικολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής FIVI στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Φώτιος Γκουτζιούλης, τα ποσοστά επιτυχίας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.

«Στα πρώτα χρόνια της εξωσωματικής, τα ζευγάρια χρειάζονταν ακόμη και 10-15 προσπάθειες, με ποσοστά επιτυχίας 10-20%. Σήμερα, σε μία μόνο προσπάθεια, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 40%, ενώ με τη χρήση προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου σε έμβρυα, αγγίζει ακόμη και το 60-70%», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για τον προεμφυτευτικό έλεγχο. Ο καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ και επιστημονικός συνεργάτης του FIVI, Στρατής Κολυμπιανάκης, έκανε λόγο για περιορισμό, επισημαίνοντας ότι γυναίκες κάτω των 38 ετών δεν έχουν πρόσβαση στην εξέταση, εκτός αν έχουν προηγηθεί αποβολές ή αποτυχημένες προσπάθειες.

«Πρόκειται για έναν περιορισμό χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, που επιβαρύνει ψυχολογικά και σωματικά πολλά ζευγάρια», τόνισε, απευθύνοντας έκκληση για αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, οι ειδικοί ανέδειξαν και τον ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες θεραπείες. Ο επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ, Χρήστος Βενέτης, υπογράμμισε τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αυτοματοποιεί κρίσιμες εργαστηριακές διαδικασίες.

«Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών απαιτεί κριτική σκέψη και πάντα προτεραιότητα πρέπει να παραμένει το συμφέρον των ασθενών», σημείωσε.

Αντίστοιχα, η γυναικολόγος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Άρτεμις Καρκανάκη στάθηκε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και σε πιο σύνθετες περιπτώσεις. Όπως επισήμανε ο ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ και πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του FIVI, Βασίλης Ταρλατζής, πλέον είναι εφικτή η επίτευξη εγκυμοσύνης ακόμη και σε γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει κακοήθη νοσήματα.

«Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε εγκυμοσύνες σε γυναίκες που έχουν εμφανίσει κακοήθεια, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τη νόσο τους και να αποκτήσουν παιδί. Παράλληλα, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, το οποίο στο παρελθόν αποτελούσε σοβαρή απειλή για την υγεία της γυναίκας. Σήμερα μπορούμε ουσιαστικά να το εξαλείψουμε, εξασφαλίζοντας ασφαλή κύηση και τοκετό», ανέφερε.

Τέλος, ο Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ Γιώργος Πάντος, ανέδειξε τον συνδυασμό τεχνογνωσίας και σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτει το FIVI. «Η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, διασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον», ανέφερε.

Η ημερίδα«Νεότερες Εξελίξεις στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 2026» ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενισχύοντας την ελπίδα για χιλιάδες ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί.