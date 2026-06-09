Γεωργιάδης: “Οι κομμουνιστές με κήρυξαν ανεπιθύμητο στο Άργος Ορεστικό και μαζεύτηκαν 6 για να κάνουν φασαρία”

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση για την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικού στην Καστοριά το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου αναφέροντας ότι: «η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές “ανεπιθύμητο πρόσωπο” μαζεύτηκαν 6 να κάνουν φασαρία και δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά 2 από την μία και 4 σε απόσταση από τους άλλους δύο».

Όπως προσθέτει ο υπουργός Υγείας, «όταν τους είπα να έρθουν μέσα να δούνε τους γιατρούς (54 ιατρούς έχει τώρα το Κέντρο Υγείας και θα πάρουμε άλλους 6 τους περισσότερους που είχαν ποτέ εκεί) έφυγαν…».

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«Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό με όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν» καταλήγει στη ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6 (έξι) να κάνουν φασαρία και δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά 2 από την μία και 4 σε απόσταση από τους άλλους δύο.

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6… pic.twitter.com/XeWqaatbDO June 9, 2026

Οι μεν του ΚΚΕ οι δε του ΣΥΡΙΖΑ…κλασικοί αριστεροί….φώναζαν ότι δεν έχουν γιατρούς κλπ και όταν τους είπα να έρθουν μέσα να τους δούνε (54 ιατρούς έχει τώρα το Κέντρο Υγείας και θα πάρουμε άλλους 6 τους περισσότερους που είχαν ποτέ εκεί) έφυγαν….νόμιζα ότι θα πήγαιναν και στο Νοσοκομείο αλλά τελικά δεν είχαν κουράγιο και στο Νοσοκομείο δεν συνάντησα ούτε έναν. Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό με όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν