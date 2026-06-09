Τατουάζ: Πόσο ασφαλή είναι τα μελάνια που χρησιμοποιούνται; 

Το τατουάζ για άλλους είναι μια μορφή τέχνης και για άλλους απλά μια μόδα που παραμένει εδώ και δεκαετίες.

Οι κίνδυνοι ωστόσο για την υγεία είναι αρκετοί καθώς μπορεί να προκληθούν αλλεργικές αντιδράσεις, σοβαρές μολύνσεις και ανεπιθύμητες παρενέργειες. Οι κίνδυνοι προκαλούνται κυρίως από τα μελάνια των τατουάζ καθώς μπορεί να περιέχουν έως και 100 χημικές ουσίες, κάποιες από τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί καρκινογόνες ή πιθανώς καρκινογόνες. Την ίδια ώρα οι ακάθαρτες βελόνες ή τα εργαλεία που δεν αποστειρώνονται μπορεί να οδηγήσουν στη μετάδοση σοβαρών νοσημάτων, όπως η ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C και ο HIV.

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Οι νέοι κανόνες

Στην Ελλάδα από τον περασμένο Δεκέμβριο ισχύουν νέοι, αυστηροί κανόνες για τατουάζ και piercing όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιανουάριο του 2022 όπου εφαρμόζεται ο κανονισμός REACH.

Τι αλλάζει για τα μελάνια

Με στόχο την υγεία των πολιτών περιορίζεται η χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ όπως σε συγκεκριμένα αζωχρώματα, καρκινογόνες αρωματικές αμίνες, βαρέα μέταλλα και τη μεθανόλη, προκειμένου τα χρώματα να καταστούν σαφώς ασφαλέστερα για χρήση στο ανθρώπινο σώμα.

Τα μελάνια πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικό καταλληλότητας, ενώ τα κοσμήματα piercing πρέπει να είναι αποστειρωμένα και κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά, όπως τιτάνιο ή χειρουργικό ατσάλι.

Οι προδιαγραφές των επιχειρήσεων

Τα στούντιο πρέπει να λειτουργούν σε ανεξάρτητους επαγγελματικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται η συστέγασή τους με κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής ή γυμναστήρια.

Ο βασικός εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει κλίβανο αποστείρωσης, συσκευή υπερήχων για τον καθαρισμό των εργαλείων και ειδικούς κάδους για την απόρριψη βελονών.