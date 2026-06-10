Ζουμερά, νόστιμα και θρεπτικά – Αυτά είναι τα 7 πιο θρεπτικά φρούτα του καλοκαιριού

Τα καλοκαιρινά φρούτα είναι ζουμερά, δροσερά, μυρωδάτα και απολαυστικά και το κυριότερο είναι πως τα αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

Τα οφέλη είναι πολλά καθώς είναι γεμάτα νερό, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και πηγή βιταμινών που βοηθούν την καλή λειτουργία του οργανισμού την οποία έχουμε πολύ ανάγκη λόγω της ζέστης.

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Καρπούζι

Το καρπούζι είναι αδιαμφισβήτητα ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων. Διαθέτει σημαντική αντιοξειδωτική δράση καθώς έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, που φτάνει στο 92%, που συνδέεται με βελτιωμένη αρτηριακή πίεση και μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά και λόγω των ηλεκτρολυτών που περιέχει, όπως το ποτάσιο και το μαγνήσιο. Έχει επίσης, υψηλή ποσότητα Βιταμίνης C, ιδανική για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, Βιταμίνη Α και λυκοπένιο.

Πεπόνι

Το πεπόνι είναι άφθονο σε βιταμίνες Α και C, βοηθώντας στη θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια σε λοιμώξεις.

Είναι πλούσιο σε φολικό, Β6 και βιταμίνη Κ, συμβάλλοντας ευεργετικά στην υγεία των οστών. Παράλληλα έχει λίγες θερμίδες καθώς διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Μια λεπτή φέτα έχει μόλις 64 θερμίδες.

Βερίκοκα, ροδάκινα και νεκταρίνια

Τα νεκταρίνια είναι μια πολύ καλή πηγή φυτικών ινών όπως και τα βερίκοκα που είναι πλούσια και σε βιταμίνη Α και το αντιοξειδωτικό β-καροτένιο, ενώ τα ροδάκινα περιέχουν άφθονη βιταμίνη C.

Σταφύλια

Αν και τα σταφύλια έρχονται τον Αύγουστο, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και σε κάλιο. Βοηθούν στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, ενισχύουν την υγεία του εγκεφάλου και προστατεύουν από πολλές ιογενείς λοιμώξεις. Παράλληλα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της δυσπεψίας.

Κεράσια

Είναι πλούσια σε κάλιο, βιταμίνη C, ασβέστιο και φωσφόρο. Επιπλέον έχουν αντιοξειδωτική δράση και είναι από τις λιγοστές πηγές μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κύκλο του ύπνο. Λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων τους, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νόσων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.