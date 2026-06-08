Εγκαίνια της Β’ φάσης του ανακαινισμένου ΤΕΠ στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» για να παραστεί στα εγκαίνια της Β’ φάσης του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν – Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αναστάσιος Καρανδρέας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκος Μπέσιας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

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Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο σύνολο υποδομών, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του νοσοκομείου. Η ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση των ΤΕΠ ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες και πιο αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς, καθώς και ένα σύγχρονο και λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Το ελληνικό κράτος μας έχει διαθέσει τους μεγαλύτερους πόρους που έχουν δοθεί πότε στο ΕΣΥ εδώ και πολλές δεκαετίας. Όμως, όσους πόρους και να ξοδέψει το κράτος, όλες οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Άρα και η βοήθεια των ιδιωτών προς το ΕΣΥ δεν είναι ντροπή, ούτε αδυναμία του κράτους, αλλά είναι κέρδος και δείγμα εμπιστοσύνης των ιδιωτών σε εμάς, ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. Τους ευχαριστώ πολύ για αυτό και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να αλλάζουμε το ΕΣΥ όσο μπορούμε περισσότερο. Μέσα στο καλοκαίρι, θα εφαρμοστούν και όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Θα δείτε ότι η καθημερινότητα των πάντων στα νοσοκομεία θα αλλάξει και οι δυνατότητες που θα έχει η Διοίκηση θα είναι συγκλονιστικές. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του νοσοκομείου αλλά και στη Διοίκηση, διότι έχετε πετύχει το εξής: για τρίτο συνεχόμενο μήνα σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης η μέση αναμονή στην εφημερία είναι κάτω από τις 3 ώρες. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε για τους ασθενείς και όσο η ζωή των ασθενών βελτιώνεται, τόσο αισθανόμαστε ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη σημερινή μέρα. Συνεχίζουμε για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσκοκομείου Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. γίνεται ένα από τα πλέον σύγχρονα και τίθεται στην υπηρεσία των πολιτών και της δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που αλλάζει ριζικά τη λειτουργία των ΤΕΠ ενός ακόμα μεγάλου νοσοκομείου, στο οποίο εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει η παραμικρή ενίσχυση. Η σημασία του έργου αποτυπώνεται στους περισσότερους από 141.000 πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μόνο το 2025. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε συνολική επιφάνεια περίπου 1.700 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργείται πλέον ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον επείγουσας φροντίδας. Ο πλήρης ανασχεδιασμός των χώρων, οι νέοι σταθμοί διαλογής και αναζωογόνησης, η ανακαίνιση των ιατρείων και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα προτεραιότητας βελτιώνουν τη διαχείριση των περιστατικών, περιορίζουν τις αναμονές και εξασφαλίζουν ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Παράλληλα, διαμορφώνονται καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Το έργο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων παράγει απτά αποτελέσματα, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του ΕΣΥ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δημιουργούμε το ΕΣΥ της νέας εποχής και αυτό δεν αποτελεί μόνο υλοποίηση μιας κυβερνητικής δέσμευσης. Αποτελεί κυρίως μια επένδυση ζωής για όλη την κοινωνία».