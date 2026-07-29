Σαλμονέλα: Τι είναι, ποια τρόφιμα κρύβουν κίνδυνο και πώς θα προστατευτείτε

Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, τα νέα περιστατικά σαλμονέλας που καταγράφηκαν και στην Αθήνα προκαλούν ανησυχία στους πολίτες.

Χιλιάδες περιστατικά σε όλη την Ευρώπη

Η σαλμονέλα είναι ένα είδος βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο μια ασθένεια που ονομάζεται σαλμονέλωση. Στην Ελλάδα από το 2004-2025, καταγράφηκαν 14,583 περιπτώσεις σαλμονέλλωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Στη Ευρώπη τα κρούσματα σαλμονέλωσης ξεπερνούν τις 80.000 κάθε χρόνο.

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Σε ποια τρόφιμα εντοπίζεται

Στα τρόφιμα, η σαλμονέλα εντοπίζεται κυρίως σε αυγά και ωμό κρέας από κοτόπουλα, γαλοπούλες και στο χοιρινό κρέας. Ωστόσο, το βακτήριο μεταδίδεται και μέσα από μολυσμένα σκεύη μαγειρικής, επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού ή ακόμη και από χέρια που δεν έχουν πλυθεί καλά κατά το χειρισμό των τροφίμων.

Τα συμπτώματα και οι κίνδυνοι

Τα συμπτώματα της σαλμονέλωσης στον άνθρωπο περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια, κοιλιακές κράμπες, ναυτίες, εμετούς, πονοκεφάλους και αδυναμία.

Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μερικές ημέρες όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να γίνει σοβαρή, ειδικά για τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις εγκύους και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Μάλιστα εάν η μόλυνση περάσει στο αίμα, μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωη.

Πως θα αποτρέψετε τη μόλυνση των τροφίμων

Υπάρχουν τρόποι να αποφύγετε τη σαλμονέλα με τις κατάλληλες πρακτικές ασφάλειας τροφίμων κατά την αγορά, την αποθήκευση, τον χειρισμό και το μαγείρεμα.

-Μαγειρεύουμε καλά τα αυγά, τα πουλερικά και το κρέας για να εξαλείψουμε τα βακτήρια

-Διατηρούμε χωριστά τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα για να αποφύγουμε τη διασταυρούμενη επιμόλυνση

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-Χρησιμοποιούμε καθαρά σκεύη, σανίδες κοπής και επιφάνειες για κάθε είδος τροφίμου. Καθαρίζουμε τις επιφάνειες της κουζίνας, τις σανίδες κοπής και τα σκεύη με ζεστό σαπουνόνερο μετά την επαφή με ωμά προϊόντα

-Πλένουμε προσεκτικά τα χέρια μας πριν και κατά τη διάρκεια του χειρισμού τροφίμων

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-Αποθηκεύουμε ευαλλοίωτα τρόφιμα στο ψυγείο σε θερμοκρασία κάτω των +5°C για να επιβραδύνουμε ή να σταματήσουμε την ανάπτυξη βακτηρίων