Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, της Αγίας Θεοδότης και των τριών παιδιών της, καθώς και άλλων Αγίων.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν οι:

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Καλλίνικος, Καλλίνικη

Θεοδότη, Θεοδότα

Κωνσταντίνος (όσοι εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως)

Οι Άγιοι της ημέρας

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, στις 29 Ιουλίου τιμώνται:

Άγιος Καλλίνικος

Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος (ή Μικρός), ο ευσεβής βασιλιάς

Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της

Άγιος Μάμας

Άγιος Βασιλίσκος ο Γέρων

Άγιος Κωνσταντίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Ιωάννης ο Στρατιώτης

Άγιοι Βενιαμίν και Βηρίος

Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τηρείται νηστεία, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.