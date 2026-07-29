Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026
Δείτε ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, της Αγίας Θεοδότης και των τριών παιδιών της, καθώς και άλλων Αγίων.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Καλλίνικος, Καλλίνικη
- Θεοδότη, Θεοδότα
- Κωνσταντίνος (όσοι εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως)
Οι Άγιοι της ημέρας
Σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, στις 29 Ιουλίου τιμώνται:
- Άγιος Καλλίνικος
- Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος (ή Μικρός), ο ευσεβής βασιλιάς
- Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της
- Άγιος Μάμας
- Άγιος Βασιλίσκος ο Γέρων
- Άγιος Κωνσταντίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
- Άγιος Ιωάννης ο Στρατιώτης
- Άγιοι Βενιαμίν και Βηρίος
- Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τηρείται νηστεία, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις