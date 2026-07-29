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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Δείτε ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, της Αγίας Θεοδότης και των τριών παιδιών της, καθώς και άλλων Αγίων.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν οι:

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  • Καλλίνικος, Καλλίνικη
  • Θεοδότη, Θεοδότα
  • Κωνσταντίνος (όσοι εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως)

Οι Άγιοι της ημέρας

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, στις 29 Ιουλίου τιμώνται:

  • Άγιος Καλλίνικος
  • Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος (ή Μικρός), ο ευσεβής βασιλιάς
  • Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της
  • Άγιος Μάμας
  • Άγιος Βασιλίσκος ο Γέρων
  • Άγιος Κωνσταντίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  • Άγιος Ιωάννης ο Στρατιώτης
  • Άγιοι Βενιαμίν και Βηρίος
  • Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τηρείται νηστεία, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

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