Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ συγκρούστηκε με σχολικό – Τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου
Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των παιδιών
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή Ι.Χ. αυτοκινήτου και σχολικού λεωφορείου, σημειώθηκε στις 7.10 το πρωί στην οδό Πλαστήρα, στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο που επέβαινε στο Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των παιδιών που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση ερευνώνται.
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