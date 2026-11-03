myEOPYY: Η νέα εφαρμογή που φέρνει στην τσέπη κάθε ασφαλισμένου την διαχείριση της υγείας του

«Ο ασθενής παίρνει την κατάσταση στα χέρια του». Με αυτή τη φράση παρουσίασε πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τη νέα εφαρμογή myEOPYY η οποία δημιουργήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ για να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν στην κυριολεξία στην τσέπη τους όπως ειπώθηκε τον έλεγχο της υγείας τους. Όλοι θα μπορούν με το σχετικό app , -από σήμερα όσοι έχουν Android συσκευές και από αύριο όσοι έχουν συσκευές της Apple -να πάρουν στα χέρια τους ολόκληρο τον ιατρικό τους φάκελο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να σκανάρουν τις αποδείξεις ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία των αποζημιώσεων και επίσης να κλείνουν ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ παρακολουθώντας ταυτόχρονα ποια κατάσταση επικρατεί σε αυτά και πόσο θα χρειαστεί να περιμένουν.

Επίσης οι πολίτες θα μπορούν να αξιολογούν τις υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της υγείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, «θα έχουμε πλέον ένα δημόσιο σκορ ικανοποίησης για τον κάθε πάροχο του ΕΟΠΠΥ και οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο καθώς θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το πόσο πληρώνει ο οργανισμός για τις εξετάσεις τα φάρμακα και τις ιατρικές πράξεις τις οποίες υποβάλλονται». Έχει σημασία τόνισε, να ξέρουν οι πολίτες τι ξοδεύει το κράτος για αυτούς.

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Οι άξονες της νέας εφαρμογής του ΕΟΠΠΥ είναι η εξής:

– Η νέα mobile εφαρμογή του ασφαλισμένου: ιστορικό, αιτήματα και δικαιολογητικά, όλα από το κινητό

– Ο πολίτης αξιολογεί κάθε επίσκεψη και ιατρική πράξη μέσα από τον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

– Το σχεδιάστηκε πάνω σε 4 αρχές: ευκολία, ιχνηλασιμότητα, ασφάλεια, εμπιστοσύνη και προσωποποίηση

– Με το myEOPYY ο πολίτης παρακολουθεί, υποβάλλει, ενημερώνεται και τα φροντίζει όλα από το κινητό

– Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης σε λίγα βήματα, φωτογραφίζοντας τα δικαιολογητικά με την κάμερα του κινητού

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– Ενημέρωση για τις παροχές που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ πριν από κάθε επίσκεψη, εξέταση ή αίτημα

– Ενιαία διαχείριση των αιτημάτων για τον ασφαλισμένο και τα εξαρτώμενα μέλη του. myEOPYY

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Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπιδάκη έκανε λόγο για μία καινοτομία που υπηρετεί τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. «Θα έχουμε έγκαιρη ενημέρωση από τους ίδιους τους πολίτες και τώρα θα γνωρίζουμε πού υπάρχουν παράπονα για να μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους είπε ότι είναι μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε σε πολύ μικρό χρόνο και «για μας είναι ένα σημαντικό εργαλείο καθώς οτιδήποτε δίνει πιο εύκολη και αξιόπιστη ενημέρωση στον πολίτη είναι προς όφελος όλων».

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Ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ Θανάσης Ζαμάνης ανέφερε ότι η εφαρμογή φτιάχτηκε με ένα κριτήριο να φέρουμε τον ΕΟΠΠΥ στην τσέπη κάθε πολίτη, κάθε ασφαλισμένου. «Για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί θα γνωρίζουμε τι υπηρεσίες παρέχουν οι ιδιώτες αλλά και όλο το σύστημα και θα μπορούν να κριθούν κι αυτές» σημείωσε.

Σήμερα υπάρχουν 225.000 ατομικά αιτήματα μέσα σ’ ένα μήνα στον ΕΟΠΥΥ και στόχος είναι αυτά να εξυπηρετούνται καλύτερα με τη χρήση της εφαρμογής. Η εφαρμογή φτιάχτηκε, όπως είπαν όσοι την παρουσίασαν, για να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς έχει απλό σχεδιασμό και είναι εξαιρετικά εύχρηστη, μπορεί να ενημερώσει τους πολίτες για όλες τις παροχές του οργανισμού.

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Ο πολίτης μπορεί να υποβάλει ένα ατομικό αίτημα και να το ολοκληρώσει σε τρία βήματα σε λιγότερο από 1 λεπτό καθώς η κάμερα του κινητού πλέον με την εφαρμογή αυτή λειτουργεί ως σκάνερ είπαν οι δημιουργοί της.