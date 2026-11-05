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Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” και το κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” και το κέντρο της Αθήνας
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων.

Φωτογραφία

Μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα:

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  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 25΄-30΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία
  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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