Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” και το κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων.

Μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 25΄-30΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 5, 2026

Συγκεκριμένα:

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Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 25΄-30΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.