Λίλα Μπακλέση: Η αποκάλυψη για τον δύσκολο τοκετό – “Γεννούσα 27 ώρες… Ο θηλασμός ήταν πιο δύσκολος”

Η Λίλα Μπακλέση βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης (21/10), με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Η ηλικία είναι ένα συναίσθημα». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα της καθημερινότητα μετά τη γέννηση του γιου της, αποκαλύπτοντας πως ο τοκετός διήρκεσε 27 ώρες. Παράλληλα ανέφερε ότι αν και βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε σχέση με τον σύντροφό της, οι δυο τους δεν έχουν προχωρήσει σε γάμο.

«Για μένα το πιο δύσκολο ήταν να αφήσω το μωρό, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά, ευτυχώς το έργο είναι μονόλογος οπότε οι πρόβες ήταν ρυθμισμένες στο πρόγραμμά μου…» ανέφερε αρχικά η Λίλα Μπακλέση.

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«Η μητρότητα δεν ήταν στα σχέδιά μου. Προέκυψε, αλλά κάποιες φορές πιστεύω ότι πρέπει να αφήνεις τη ζωή να σε οδηγεί. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου, αλλά δεν έχουμε παντρευτεί. Ο τοκετός ήταν 27 ώρες. Γέννησα φυσιολογικά. Το μετά ήταν πολύ εύκολο. Εμπιστεύτηκα πάρα πολύ τον γιατρό μου…», είπε στη συνέχεια.

«Είχα διαβήτη κύησης, δεν μπορούσαν να με αφήσουν μετά τις 38 εβδομάδες, και έπρεπε να κάνω πρόκληση τοκετού. Στην πρόκληση τοκετού επειδή ούτε το μωρό, ούτε το σώμα σου είναι έτοιμο, πρέπει να περιμένεις αρκετά… Ο σύντροφός μου ήταν μέσα στη διαδικασία. Πίστευα ότι θα λιποθυμήσει αλλά δε λιποθύμησε. Ήταν ψύχραιμος… Μου λένε ότι μοιάζει στον σύντροφό μου…Γεννήθηκε τρία κιλά…Δε θηλάζω, γιατί μου προέκυψε ένα θέμα…Ήταν πιο δύσκολο από τη γέννα», είπε αργότερα η Λίλα Μπακλέση.

Τέλος, η Λίλα Μπακλέση είπε: «Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί κάπως τα οικονομικά μας είναι ρυθμισμένα. Είναι όμως πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να αφήσεις το μωρό. Το ποσό αυτό είναι εξωφρενικό. Και επίσης, το να εμπιστευτείς κάποιον. Στην αρχή, όταν γεννήθηκε ο μικρός μας, ο σύντροφός μου δούλευε από το σπίτι, οπότε μου ήταν πολύ εύκολο…Όταν όμως έπρεπε να γυρίσει στο γραφείο, ήταν πολύ δύσκολο…»