Βουητό στα αυτιά – Το 17% του πληθυσμού υποφέρει από εμβοές

Οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από εμβοές μιλούν για έναν ενοχλητικό θόρυβο που δεν σταματά ποτέ και τους επηρεάζει 24 ώρες το 24ώρο, ακόμα και όταν κοιμούνται. Αναφέρουν πως πρόκειται για μια εξαντλητική καθημερινή δοκιμασία που συχνά οδηγεί σε απόγνωση, δυσκολία στη συγκέντρωση και σοβαρά προβλήματα στον ύπνο.

Περιγράφουν έναν θόρυβο που του ακούγεται σαν κουδούνισμα, σφύριγμα ή βουητό, σαν κάτι να κουνιέται μέσα στο αυτί τους ή σαν να ακούνε τον παλμό της καρδιάς μέσα στο αυτί τους. Υπολογίζεται ότι το 17% περίπου του πληθυσμού εμφανίζει εμβοές ενώ το ποσοστό ανέρχεται στο 30% σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2 τύποι εμβοών

Οι εμβοές χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

-Οι υποκειμενικές εμβοές είναι η πιο κοινή μορφή, όπου ο ήχος είναι αντιληπτός μόνο από τον ίδιο τον ασθενή και συνήθως συνδέεται με προβλήματα που επηρεάζουν το σύστημα της ακοής.

-Οι αντικειμενικές εμβοές είναι σπάνιες και αφορούν ήχους που μπορεί να ακούσει και ο γιατρός κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης με στηθοσκόπιο. Συχνά, όταν ο ήχος είναι παλμικός, προκαλείται από ένα φυσικό πρόβλημα που παράγει ήχο μέσα ή κοντά στο αυτί και συχνά συνδέεται άμεσα με την κυκλοφορία του αίματος ή με μυϊκούς σπασμούς στην περιοχή.

Οι συνηθέστερες αιτίες εμβοών

Σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχουν πολλές αιτίες που προκαλούν το βουητό στα αυτιά και πολλές φορές ο παράγοντας που τις προκαλεί δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Οι πιθανές αιτίες των εμβοών είναι:

-Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους, πολλές φορές σε εργασιακούς χώρους ή και συναυλίες, αλλά και οι ισχυροί και διαπεραστικοί θόρυβοι όπως πυροβολισμοί, ήχοι από μηχανήματα μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία εμβοών. Παράλληλα η χρόνια έκθεση στους παραπάνω θορύβους αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης τους κάποτε στο μέλλον.

-Οι φλεγμονές του αυτιού όπως ωτίτιδες εμβοές λόγω της πίεσης που ασκείται στο τύμπανο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Τραυματισμοί στο αυτί ή και της γύρω περιοχής

-Πρόβλημα στον λαβύρινθο του αυτιού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Εκτεταμένη συσσώρευση κυψελίδας (κεριού) στο αυτί.

-Παθήσεις όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, η αναιμία, αλλεργίες, ο υποθυρεοειδισμός και ο σακχαρώδης διαβήτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η καφεΐνη, το άγχος και η κόπωση μπορούν όχι να προκαλέσουν, αλλά να αυξήσουν την ένταση των εμβοών.

Θεραπεία εμβοών και τι μπορείτε να κάνετε

Οι περισσότερες περιπτώσεις εμβοών πρέπει να αξιολογούνται από ωτορινολαρυγγολόγο. Η θεραπεία τους εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει φαρμακευτική ή άλλη οριστική θεραπεία για τις εμβοές, αν και υπάρχουν φάρμακα και σκευάσματα για τη διαχείριση του προβλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καθημερινή διαχείριση των συμπτωμάτων είναι το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων ταλαιπωρούνται από εμβοές. Αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν την ένταση του ήχου και να βοηθήσουν το νευρικό σύστημα να προσαρμοστεί καλύτερα. Η μείωση της καφεΐνης και του αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει. Παράλληλα τεχνικές βαθιάς αναπνοής που μειώνουν το στρες, βοηθούν τον εγκέφαλο να απομονώσει το ενοχλητικό βουητό.