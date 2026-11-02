Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Εξειδικευμένη φροντίδα για τις ανάγκες του διαβητικού δέρματος από την EUBOS

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, η EUBOS αναδεικνύει τη σημασία της εξειδικευμένης φροντίδας του διαβητικού δέρματος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινή περιποίηση του προσώπου, του σώματος και των ποδιών.

Το διαβητικό δέρμα παρουσιάζει ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας, καθώς η ξηρότητα και η ευαισθησία της επιδερμίδας καθιστούν σημαντική τη συστηματική ενυδάτωση και την προστασία του φυσικού δερματικού φραγμού.

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Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αυτές, η σειρά EUBOSDiabeticSkinCare περιλαμβάνει τρία εξειδικευμένα προϊόντα για την καθημερινή περιποίηση του διαβητικού δέρματος. Οι συνθέσεις τους προσφέρουν εντατική και μακράς διάρκειας ενυδάτωση, βοηθώντας την επιδερμίδα να διατηρεί την απαλότητα και την ελαστικότητά της. Παράλληλα, συμβάλλουν στην προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και στην αντιμετώπιση των παραγόντων που συνδέονται με την πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας.

EUBOSDIABETICSKINCAREFACECREAM: Κρέμα προσώπου ειδικά σχεδιασμένη για το διαβητικό δέρμα, που παρέχει ενεργή προστασία των κυττάρων από την πρόωρη γήρανση. Προσφέρει διαρκή, εντατική ενυδάτωση και προστασία από την απώλεια ελαστικότητας.

Creatine: Ενισχύει τη λειτουργία των κυττάρων, αναζωογονεί και αφήνει το δέρμα απαλό.

Ενισχύει τη λειτουργία των κυττάρων, αναζωογονεί και αφήνει το δέρμα απαλό. Καρνοσίνη: Αναζωογονεί, δρα κατά των ελεύθερων ριζών και προστατεύει από την πρόωρη γήρανση.

Αναζωογονεί, δρα κατά των ελεύθερων ριζών και προστατεύει από την πρόωρη γήρανση. TRIMOIST™ KMF: Προσφέρει εντατική και διαρκή ενυδάτωση και ενισχύει τους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας της επιδερμίδας.

Προσφέρει εντατική και διαρκή ενυδάτωση και ενισχύει τους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας της επιδερμίδας. Χωρίς μικροπλαστικά σωματίδια, PEG, ορυκτέλαια και λανολίνη.

EUBOSDIABETICSKINCAREBODYBALM: Επανορθωτικό γαλάκτωμα σώματος, κατάλληλο για το διαβητικό δέρμα, που προσφέρει αίσθηση χαλάρωσης, διαρκή και βαθιά ενυδάτωση, εξασφαλίζοντας ένα αισθητά πιο απαλό και σφριγηλό δέρμα.

Καρνοσίνη: Αναζωογονεί, δρα κατά των ελεύθερων ριζών και προστατεύει από την πρόωρη γήρανση.

Αναζωογονεί, δρα κατά των ελεύθερων ριζών και προστατεύει από την πρόωρη γήρανση. Zinc PCA: Ενυδατώνει και ενισχύει την άμυνα του δέρματος.

Ενυδατώνει και ενισχύει την άμυνα του δέρματος. Pheohydrane: Συστατικό από άλγη, που εξασφαλίζει διαρκή και εντατική συγκράτηση της υγρασίας και βοηθά στην αναδόμηση του υδρολιπιδικο φιλμ.

Συστατικό από άλγη, που εξασφαλίζει διαρκή και εντατική συγκράτηση της υγρασίας και βοηθά στην αναδόμηση του υδρολιπιδικο φιλμ. Χωρίς μικροπλαστικά σωματίδια, PEG, ορυκτέλαια και λανολίνη.

EUBOSDIABETICSKINFOOT & LEG: Γαλάκτωμα προστασίας διαβητικού ποδιού, που προσφέρει ευεργετική και αναζωογονητική περιποίηση στα κουρασμένα, βαριά πόδια. Παρέχει εντατική και διαρκή ενυδάτωση, αφήνοντας το δέρμα αισθητά πιο απαλό μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

LEGACTIF™: Σύμπλεγμα τριών φυτικών εκχυλισμάτων που θρέφει και αναζωογονεί.

Σύμπλεγμα τριών φυτικών εκχυλισμάτων που θρέφει και αναζωογονεί. Pheohydrane: Συστατικό από άλγη, το οποίο σε συνδυασμό με ουρία, γαλακτικό οξύ και γλυκερίνη εξασφαλίζει εντατική συγκράτηση της υγρασίας και βοηθά στην αναδόμηση του υδρολιπιδικού φιλμ.

Συστατικό από άλγη, το οποίο σε συνδυασμό με ουρία, γαλακτικό οξύ και γλυκερίνη εξασφαλίζει εντατική συγκράτηση της υγρασίας και βοηθά στην αναδόμηση του υδρολιπιδικού φιλμ. Χωρίς μικροπλαστικά σωματίδια, PEG, ορυκτέλαια και λανολίνη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η EUBOS δίνει έμφαση στη σημασία της καθημερινής περιποίησης της επιδερμίδας για τα άτομα με διαβήτη, παραμένοντας προσηλωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του δέρματός τους.