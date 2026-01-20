Ο ΕΟΦ απαντά σε λοιμωξιολόγους για την απόσυρση αντιβιοτικού: “Έχει αντικατασταθεί από φάρμακα με τις ίδιες δραστικές ουσίες”

Με αφορμή τις επισημάνσεις των λοιμωξιολόγων περί «κινδύνου στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής» και ειδικότερα φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τριμεθοπρίμη και σουλφομεθοξαζόλη, ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι έχει μεριμνήσει εγκαίρως, πολύ πριν την 31η Οκτωβρίου, ημερομηνία οριστικής διακοπής κυκλοφορίας του φαρμάκου από τον «Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας», για την εξακολούθηση του ανεφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα με τις ίδιες δραστικές ουσίες, μορφές και περιεκτικότητες, με τη διαδικασία έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων, ώστε να καλύπτονται οι ασθενείς και να μην ανακύψει θεραπευτικό κενό.

Ο Οργανισμός προσθέτει ότι για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών στη θέση του αποσυρθέντος φαρμάκου εισάγεται άλλο φάρμακο με τα ίδια χαρακτηριστικά.

«Ως εκ τούτου, δημοσιεύματα ως τα ανωτέρω δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό και στους συνταγογραφούντες ιατρούς, καθότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», καταλήγει ο ΕΟΦ.