SOS από τους γιατρούς: Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν τη γρίπη

Οι Ελληνες εξακολουθούν να παίρνουν τα αντιβιοτικά σαν καραμέλες ειδικά αυτή τη περίοδο που η γρίπη και οι ιώσεις είναι σε έξαρση.

Όμως αγνοούν ότι η αλόγιστη χρήση τους, προκαλεί σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα αρκετοί έχουν στο ντουλάπι τους κάποιο αντιβιοτικό για ώρα ανάγκης και με τα πρώτα συμπτώματα χωρίς συμβουλή γιατρού παίρνουν αντιβίωση.

Τι είναι τα αντιβιοτικά και πως δρουν

Τα αντιβιοτικά είναι φαρμακευτικές ουσίες που έχουν δράση στα μικρόβια και όχι στους ιούς. Γι’ αυτόν το λόγο, οι λοιμώξεις που συνήθως προκαλούνται από ιούς, όπως η γρίπη ή ένα κρυολόγημα δεν χρειάζονται χορήγηση αντιβιοτικών . Η χρήση τους πρέπει να γίνεται μόνο εάν τα συνταγογραφήσει ο γιατρός και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Πρώτοι και σε θανάτους από λοιμώξεις

Η εµµονή των Ελλήνων να θεωρούν ότι για τις ιώσεις χρειαζόµαστε απαραιτήτως αντιβιοτικά έχει φέρει τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το 2011, με το επικίνδυνο ποσοστό του 75% στους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά και τους εφήβους κάτω των 18 ετών, έναντι του 48% το 2015.

Οι Έλληνες το πληρώνουν αυτό το ρεκόρ με την κατακόρυφη ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής που αχρηστεύει τα αντιβιοτικά, τις κατεστραμμένες μικροβιακές χλωρίδες, τις παρενέργειες σε ζωτικά όργανα και ιδιαίτερα τις αλλεργικές αντιδράσεις και βέβαια με το θάνατο από λοιμώξεις που προκαλούν τα πολυανθεκτικά μικρόβια, με 2.500 θανάτους ετησίως.

Πότε δεν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά

–Κοινό κρυολόγημα και γρίπη: Προκαλούνται από ιούς και τα αντιβιοτικά δεν θα βοηθήσουν. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός μαζί με ξεκούραση, ενυδάτωση και απλά φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση.

–Πονόλαιμοι: Εκτός εάν προκαλούνται από στρεπτόκοκκο, οι πονόλαιμοι είναι συνήθως ιογενείς.

–Ιογενής βρογχίτιδα: Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά εκτός εάν επιβεβαιωθεί μια βακτηριακή λοίμωξη.

–Ιογενείς λοιμώξεις των κόλπων: Πολλές λοιμώξεις των κόλπων εξαφανίζονται χωρίς αντιβιοτικά.

–Ιογενείς λοιμώξεις αυτιών: Συνήθως υποχωρούν από μόνες τους.

Αντίθετα, καταστάσεις όπως η βακτηριακή πνευμονία, ορισμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και ο στρεπτόκοκκος συνήθως χρειάζονται αντιβιοτική θεραπεία.