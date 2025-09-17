Τεντόγλου: Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια

Ο Μίλτος Τεντόγλου στάθηκε στην εμφάνιση του στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ήταν ο χειρότερος του αγώνα αποδίδοντας στην μεγαλύτερη ένταση που έβαλε στη διάρκεια της προθέρμανσης τις κράμπες που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού του μήκους, που δεν του επέτρεψαν να να πάρει μια θέση καλύτερη από την 11η.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά.

Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά», είπε ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης.